Vasco in piantagione di cannabis | c’è un’aria oscurantista

Vasco Rossi nella piantagione di cannabis legale : “Tira un’aria oscurantista e bigotta” : “Vi mostro una piantagione di cannabis legale , quella senza Thc, che non fa male”. Vasco Rossi ha pubblicato sui social la propria visita in un campo di cannabis insieme ad alcuni coltivatori a Zocca, in provincia di Modena, dove vive. “Devo dire che tira un’aria oscurantista e un po’ bigotta” ha detto il cantautore, commentando le difficoltà e le incertezze sul futuro dei produttori di cannabis legale . Il ...

