Valentina Dallari | Non mi sono mai piaciuta il libro confessione

Valentina Dallari si racconta nel libro “Non mi sono mai piaciuta” : ‘Ho tanta ansia” : L'ex Uomini e Donne presenta il suo libro . Dal titolo "Non mi sono mai piaciuta", si deduce facilmente che il libro tratterà anche e soprattutto i suoi problemi con l'anoressia, patiti diverso tempo fa e che l'hanno costretta a un ricovero in clinica di circa otto mesi. Il libro uscirà ufficialmente a fine settembre.Continua a leggere

Valentina Dallari viene bloccata su Instagram da Kendall Jenner : 'Sono allucinata' : Disavventura social per la bella Valentina Dallari, una delle ex troniste di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori. In queste ore, infatti, la ragazza ha dovuto fare i conti con il blocco social da parte di Kendall Jenner, affermata modella e nota soprattutto per essere la sorellastra di Kim Kardashian. La Dallari ha postato un commento su Instagram che non è piaciuto per niente a Kendall, al punto da essere bloccata 'seduta ...