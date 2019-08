Valchiavenna | muoiono in due mentre praticavano il canyoning

Fonte : repubblica

(Di sabato 3 agosto 2019) Si tratta di due turisti di una comitiva di sei persone, impegnate nella discesa di un torrente fra gole strette e profonde

LaStampa : Due turisti muoiono in Valchiavenna: caduti in un torrente mentre praticavano il canyoning - MediasetTgcom24 : Tragedia in Valchiavenna: due turisti muoiono facendo canyoning #gordona - gabrieleserra81 : RT @LaStampa: Lo sport acquatico che prevede la discesa in gole strette e impervie è costato la vita ai giovani. -