Valchiavenna | morti due turisti austriaci che facevano canyoning nella val Pilotera

Morti 2 giovani mentre facevano canyoning lungo un torrente in Valchiavenna : Un’attività sportiva in montagna è finita in tragedia. È successo in Val Bodengo, nel territorio di Gordona (Sondrio). Due turisti che praticavano il canyoning (sport acquatico che consiste nella discesa gole strette - ndr) hanno perso la vita in un torrente, fatto di strette anse e gole profonde, che solca la vallata alpina all’imbocco della Valchiavenna. A dare l’allarme sarebbero stati gli altri ...

