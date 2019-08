Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 17 | 10

Scuola - PAS e concorso straordinario Ultime Notizie : Bussetti ‘Insegnanti - state tranquilli’ : Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato la preoccupazione dei sindacati in merito al preoccupante ritardo del decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Si è parlato, soprattutto, di un presunto ostracismo evidenziato dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto per buttare acqua sul fuoco delle polemiche: in un post ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da la redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo sciopero dei casellanti incombono sulla estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso soprattutto Domenica domani alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche i parchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli piogge vento e temporali hanno investito ieri l’Italia settentrionale ...

Nadia Toffa : come sta e condizioni di salute - le Ultime notizie : Nadia Toffa: come sta e condizioni di salute, le ultime notizie Nadia Toffa ha sempre vissuto l’esperienza della malattia in modo particolarmente “social”; quando è ormai passato un mese dall’ultimo post su Instagram i suoi numerosi fan hanno cominciato a preoccuparsi. Nadia Toffa: l’ultimo post Risale a un mese fa l’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa: “Io e Totò (la sua cagnolina, ndR) unite contro l’afa! E dalle vostre parti ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Congratulazioni a kristalina georgieva per essere stata trazionata candidata Europea alla guida del Fondo Monetario Internazionale di fronte al sorgere delle tensioni globali interattivo che FMI Rescue simbolo di multilateralismo e cooperazione internazionale così su Twitter presidente dell’eurogruppo Mario centeno il Tribunale del riesame di ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli siamo Concentrati a lavorare con gli avvocati di fine per stabilire tutti i papi Speriamo che la cosa producono le riprese video da Vinci Anche per mostrare cose realmente accaduto ti ho detto che era il padre di Pina Giannelli Elder il giovane americano accusato di aver accoltellato il mio e brigadiere Mario Circello regga il Presidente della Repubblica ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati da redazione in studio Roberta Frascarelli ha annunciato che l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America hanno firmato un accordo per risolvere definitivamente loro vecchi contenziosi sulle esportazioni di carne bovina americana è una vittoria e manzo americano il migliore del mondo la torta di principio non stato a metà giugno prevede una quota Maggiore per la carne bovina statunitense di ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati da redazione in studio Roberta Frascarelli riacutizzarsi dell’attenzione nella battaglia commerciale per Stati Uniti e Cina è costata oltre 14 miliardi di euro a Piazza Affari a tanto ammonta la capitalizzazione bruciata a Milano per il calo del 2,27% registrato dell’indice a 22962 punti la cifra andata in supera i 15 miliardi di euro se ti considera sull’intera capitalizzazione del ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli riacutizzarsi dell’attenzione nella battaglia commerciale per taglie uniche fine è costata oltre 14 miliardi di euro a Piazza Affari tanto monta la capitalizzazione bruciata a Milano per il calo del 2,27% registrato dell’indice a 22962 punti la cifra andata in fumo supera i 15 miliardi di euro se ti considera sull’intera capitalizzazione del ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pogba out col Milan - bianconeri attenti - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Paul Pogba non convocato per l'amichevole col Milan, bianconeri attenti agli sviluppi, ultime notizie,.

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio 7 arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il sette e l’otto dicembre scorsi morirono cinque giovani e una madre trentanovenne in carcere 6 ragazzi tra i 19 Ei 22 anni tutti residenti nel Modenese che erano alla ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ma il tempo è sciopero dei casellanti incombono sul esodo estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso Soprattutto domenica alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli Pioggia e vento e temporali hanno investito ieri ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio un nuovo patto europeo su migranti e asilo lo annuncia la presidente della commissione europea von der leyen nell’incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi vogliamo procedura efficace efficienti ma anche umane occorre rivedere il concetto di ripartizione degli oneri ma garantita la solidarietà ma non è mai unilaterale nulla di ...

Calciomercato Roma News / I giallorossi insistono per Suso ma... - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News: lo spagnolo Suso resta un obiettivo, spunta anche il nome di Mertens dal Napoli, Ultime notizie,

Calciomercato Inter News / 'Kinkoue è un bel colpo! Su Dzeko...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News: dall'arrivo di Kinkoue all'addio di Nainggolan, per Lukaku ormai sembrano esserci poche chances, Ultime Notizie,.