UFC Newark – Troppa Lauren Murphy per Mara Romero Borella | l’azzurra sconfitta per TKO al

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) L’unica fighter italiana nel roster della top promotion MMA non riesce ad avere la meglio nel match controNiente da fare peral cospetto di, la fighter italiana perde il secondo match dell’anno in Ultimate Fighting Championship, alzando bandiera bianca per TKO a UFC. Fatale il terzo round per l’unica protagonista azzurra nel roster della top promotion di MMA, costretta ad incassare un montante destro e una ginocchiata sinistra che mettono fine all’incontro al minuto 1:46 nella stanza finale. Eppure la sfida era iniziata nel migliore dei modi per, capace di colpire la propria avversaria con buoni calci alle gambe e pugni in counter striking. Un fuoco di paglia purtroppo per l’azzurra, colpita fatalmente nel terzo round, incassando così la primain questo 2019 in UFC, ...

UFCLiveItalia : RT @mmatalks1: Finisce purtroppo nel modo peggiore l’ultima uscita di Mara Romero #Borella, sconfitta per TKO all’ultimo round a #UFCNewark… - SteSumm : RT @mmatalks1: Finisce purtroppo nel modo peggiore l’ultima uscita di Mara Romero #Borella, sconfitta per TKO all’ultimo round a #UFCNewark… - mmatalks1 : Finisce purtroppo nel modo peggiore l’ultima uscita di Mara Romero #Borella, sconfitta per TKO all’ultimo round a… -