Tumore alle ovaie | scoperta l’esistenza di ‘interazioni pericolose’ che provocano

Tumore all’utero : non tutte le donne rispondono bene alle cure e ora si è scoperta la causa : Un gruppo di ricercatori ha identificato la firma molecolare che predice la risposta al trattamento nelle pazienti con Tumore della cervice: è costituita da tre geni ed in futuro potrebbe aiutare nella scelta terapeutica, evitando trattamenti inefficaci e potenzialmente tossici. La scoperta è arrivata grazie ad una collaborazione tra Università Cattolica-Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS ed ENEA. Lo studio ha portato infatti ...

Tumore alle ovaie : i batteri nella vagina svelano chi e quanto è a rischio - ecco come : Gli scienziati hanno scoperto che i batteri 'amici' della vagina , i lactobacilli, che hanno la funzione di proteggere d alle infezioni, possono anche svelarci quali sia il rischio di sviluppare un cancro alle ovaie e questo dipende dalla loro quantità. Vediamo insieme come i lactobacilli influenzano le probabilità di Tumore alle ovaie .Continua a leggere

Tumore al seno : le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita alle pazienti : L’ASP di Messina continua il percorso virtuoso di tutela e cura della donna, dal promuovere le attività di prevenzione e screening, al supportare il percorso assistenziale, promuovendo le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita delle pazienti con diagnosi di patologia oncologica. In questa logica, l’Azienda in sintonia con le linee d’indirizzo dell’Assessore per la Salute Ruggero Razza ha adottato, in data odierna, il Percorso ...