Tragedia Corinaldo | chi sono gli arrestati | si vantavano tra di loro | “Sbirri figli di p…”

Corinaldo - dalla Tragedia in discoteca agli arresti : le tappe : Corinaldo , dalla tragedia in discoteca agli arresti : le tappe L’8 dicembre 2018, nella discoteca Lanterna Azzurra, dov’era previsto un dj set di Sfera Ebbasta, si scatenò il panico per la diffusione di una sostanza urticante spruzzata nell'aria. Nella calca, una balaustra non resse, morirono 5 minorenni e una ...

J-Ax : ""Incolpare la trap per la Tragedia di Corinaldo è vergognoso" : “Tutto è nato dopo la tragedia di Corinaldo. Come ha reagito la stampa è stato vergognoso incolpando l’artista in questione, poi il genere. È stata una disgrazia che poteva succedere anche ad un concerto rock, come è già successo in passato, anche ai concerti pop”. Parola di J-Ax che ad Alza la radio, il programma di Rai Radio2 condotto ogni domenica da Nek e Andrea Delogu, continua: ...