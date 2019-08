Traffico Roma del 03-08-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 03-08-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA PORTUENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA CASETTA MATTEI IN DIREZIONE CENTRO MENTRE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA E SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTTA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico ...

Traffico Roma del 03-08-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE Roma Traffico RALLENTATO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 03-08-2019 ore 10 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE Roma ALLE 11 A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TERRÀ L’UDIENZA SPECIALE NELL’AULA PAOLO VI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DEL VATICANO INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, MODERANDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. IN PROGRAMMA ALLE 11:00 IN PIAZZA SAN PIETRO, L’UDIENZA SPECIALE DI PAPA FRANCESCO NELL’AULA PAOLO VI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO. SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA ...

Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09 : 00 : IL Traffico è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA Traffico DEVIATO SULLE CORSIE CPMPLANARI E SULLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 20 : 00 : RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA SANTI COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO.. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DI PORTA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA COLOMBO DA VITINIA A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DI TORRE DEL FISCALE E VIA ANNIA REGILLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO RomaNINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, NOMENTANA-LA RUSTICA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 18 : 00 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIALE TOR DI QUINTO . STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO ...

