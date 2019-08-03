romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Caserta - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Caserta Nord e Bivio A1/A30 Caserta-Salerno per traffico i... - TrafficoA : Arezzo-Val di Chiana - Coda A1 Firenze-Roma Coda tra Arezzo e Valdichiana per traffico intenso -
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Traffico Roma del 03-08-2019 ore 07:30 Roma Daily News
IL TRAFFICO è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO PER AGEVOLARE I ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09 : 00 : IL Traffico è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA Traffico DEVIATO SULLE CORSIE CPMPLANARI E SULLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 08 : 30 : IL Traffico è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA Traffico DEVIATO SULLE CORSIE CPMPLANARI E SULLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 03-08-2019 ore 07 : 30 : IL Traffico è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA Traffico DEVIATO SULLE CORSIE CPMPLANARI E SULLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 20 : 00 : RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA SANTI COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO.. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DI PORTA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA COLOMBO DA VITINIA A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA SANTI COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO.. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DI PORTA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA COLOMBO DA VITINIA A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DI TORRE DEL FISCALE E VIA ANNIA REGILLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO RomaNINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, NOMENTANA-LA RUSTICA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 18 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DI TORRE DEL FISCALE E VIA ANNIA REGILLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO RomaNINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, NOMENTANA-LA RUSTICA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 18 : 00 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIALE TOR DI QUINTO . STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 17 : 30 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIALE TOR DI QUINTO . STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 17 : 00 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO BENETTI VERSO IL RACCORDO. SUL RACCORDO IL Traffico E’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 16 : 30 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO BENETTI VERSO IL RACCORDO. SUL RACCORDO IL Traffico E’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 15 : 30 : PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN VEICOLO FERMO ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN USCITA DA Roma. PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’- RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO IN ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 14 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’- RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 13 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA IGEA DIREZIONE TRIONFALE ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA PROSPERO FARINACCI DIREZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI per Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA RomaNINA ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 02-08-2019 ore 12 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA PROSPERO FARINACCI , SI STANNO FORMANDO CODE IN DIREZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE AURELIA DIMINUISCONO LE CODE SULLA PONTINA ORA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA DIREZIONE Roma , CODE DOVUTE AI LAVORI IN CORSO SUL RACCORDO ANULAE SI RALLENTA PER Traffico TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA ...