Torino | lancia candeggina contro il vicino di casa

In Val di Susa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-TAV che stavano cercando di raggiungere il cantiere della Torino-Lione : Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata

Torino in Europa League - Urbano Cairo lancia Mazzarri : "Col 3-4-3 arriverà un attaccante. Tre belle ipotesi" : La qualificazione del Torino ai preliminari di Europa League, per effetto della squalifica del Milan, "è un punto di partenza e non di arrivo". Il presidente granata Urbano Cairo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sprona i suoi giocatori e "lancia" Walter Mazzarri: sarà una squadra d'assalto,

Torino - la madre gli toglie il pc : lui si lancia dal quinto piano : Giorgia Baroncini Il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni a Torino. Il 19enne è uno degli hikikomori, ragazzi che non escono mai di casa e non hanno contatti con il mondo esterno Dopo l'ennesima lite, la madre gli ha tolto il computer davanti al quale passava intere giornata. E lui, 19enne residente a Mirafiori, quartiere a sud di Torino, ha reagito nel peggiore dei modi: lanciandosi dal quinto piano. Il 19enne trascorreva ...

Torino : lasciato al caldo sul balcone - cane si lancia dal quarto piano del palazzo : L'animale, un grosso esemplare di labrador, si sarebbe gettato nel vuoto per la disperazione dopo essere stato lasciato solo sul balcone di casa nella calura del pieno pomeriggio. A seguito del salto nel vuoto è finito sul parabrezza di un'auto provocandosi profonde ferite ma è rimasto miracolosamente vivo.

Torino - fermato per violenza - scappa lanciandosi dalla finestra della questura : Nel video, apparso sull’edizione online del Corriere della Sera, inizialmente si vede una donna camminare tranquilla in strada. Qualcosa attira la sua attenzione e la fa fuggire via: un uomo si lascia andare nel vuoto dall’alto di un edificio. Nonostante un salto di circa cinque metri, non sembra essersi fatto nulla: dopo un attimo inizia a correre. Infine si vede un passante, probabilmente un poliziotto in borghese, che prova ad inseguirlo ...

Torino - fermato per stupro si lancia dalla finestra della Questura : la fuga in un video : Appena finito l’interrogatorio, e poco prima di essere sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale, l’uomo balza dalla sedia e si lancia dagli uffici di via Tommaso Dorè a Torino