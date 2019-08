Tim | 600 nuove assunzioni con il contratto di espansione

In Tim 600 assunzioni con il contratto di espansione al debutto : L'intesa siglata oggi tra ministero del Lavoro, Tim e sindacati prevede l'assunzione di 600 nuovi lavoratori e di scongiurare circa 3mila esuberi (su oltre 57mila dipendenti). Soddisfatta Laura Di Raimondo (Asstel) che chiede la trasformazione del nuovo strumento in una misura strutturale che includa anche le Pmi

Fra Tim e Infratel accordo per la fibra in 600 comuni : accordo fra Tim e Infratel sulla fibra. La compagnia telefonica guidata da Luigi Gubitosi e la società in house del Ministero dello Sviluppo economico hanno siglato un accordo che consentirà di “accendere” tutte le infrastrutture di accesso della rete pubblica in fibra ottica realizzata da Infratel in 8 Regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche) in circa 600 comuni