Test creme solari 2019 | migliori e peggiori | ecco le sostanze rischiose

Mauro Corona : “Per me CartaBianca finisce qui. Perché non mi faccio mettere i piedi in Testa : uno che ha mangiato escrementi per sopravvivere non ha paura - capito?” : “Pronto? Sono sulle Dolomiti, a faticare”. Comincia così, dalle sue amate montagne, la chiacchierata con Mauro Corona. Lo scrittore/alpinista/scultore da qualche tempo è anche un volto televisivo. “Ma non mi definisca una star televisiva, la prego”, precisa lui. Eppure il suo impegno stagionale, ogni martedì sera a CartaBianca, su Rai3, l’ha reso un personaggio televisivo a tutti gli effetti. “Sono semplicemente un povero diavolo che ha ...