Tennis | WTA Washington 2019 | i risultati dei quarti di finale Camila Giorgi si qualifica

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi liquida in due partite Zarina Diyas e va in semifinale : Non si ferma la corsa di Camila Giorgi nel torneo WTA International di Washington: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra supera la kazaka Zarina Diyas in due rapide partite con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora ed undici minuti ed ora affronterà in semifinale la wild card statunitense Caty McNally. Nel primo set partenza fulminea della marchigiana, che nel secondo game, al quarto break point, centra lo strappo per il 2-0. ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Avanzano Anisimova e Vekic - fuori Mertens e Collins : Si è completato tra ieri sera e questa notte il quadro delle partite di secondo turno del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, in California, con la definizione degli accoppiamenti dei quarti di finale. Tutte le quattro partite disputate si sono chiuse in due set, cosa abbastanza inusuale per il Tennis femminile contemporaneo, e tra le teste di serie Avanzano la numero 4, la 17enne statunitense di origine russa Amanda Anisimova, che ...

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati dell’1 agosto. Giocati gli ottavi della parte alta del tabellone - ok Camila Giorgi : Si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale del torneo WTA International di Washigton: nella parte alta del tabellone sul cemento outdoor statunitense avanza ai quarti l’azzurra Camila Giorgi, che supera in rimonta la svedese Rebecca Peterson, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco. La marchigiana affronterà nel prossimo turno la kazaka Zarina Diyas, la quale batte in un’ora e tre ...

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi rimonta Rebecca Peterson ed accede ai quarti di finale : Camila Giorgi supera gli ottavi di finale del torneo WTA International di Washington superando in rimonta la svedese Rebecca Peterson, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore ed undici minuti di battaglia e qualificandosi per i quarti, dove affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Zarina Diyas e la numero cinque del seeding, l’ucraina Lesia Tsurenko. Nel primo set inizia male l’azzurra, che in apertura perde ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Accedono ai quarti di finale Elina Svitolina e Aryna Sabalenka : A San Jose si sono disputati i primi quattro incontri di secondo turno del Mubadala Silicon Valley Classic, torneo WTA Premier sul cemento statunitense della California. Spiccavano due incontri tra una top ten e un’altra che lo era e non lo è più, e cioè quello tra l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del mondo e prima favorita del torneo, e la russa Daria Kasatkina, numero 40 ma nelle prime 10 a gennaio, e quello tra la bielorussa Aryna ...

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati del 31 luglio. Giocati gli ottavi della parte bassa del tabellone : Si sono disputati i primi quattro ottavi di finale del torneo WTA International di Washigton: nella parte bassa del tabellone saltano definitivamente le teste di serie. Sul cemento outdoor statunitense vanno fuori la numero 3, Sofia Kenin, e la numero 8 Monica Puig, mentre arriva ai quarti la qualificata russa Anna Kalinskaya. La statunitense Jessica Pegula batte in rimonta la polacca Iga Swiatek dopo due ore e venti di battaglia con il ...

Tennis - WTA Karlsruhe 2019 : Jasmine Paolini va ai quarti di finale per ritiro di Tereza Martincova : Si qualifica per i quarti di finale del WTA 125 di Karlsruhe Jasmine Paolini. La giocatrice toscana supera la ceca Tereza Martincova per ritiro quando il punteggio era sul 4-6 7-6(5) 3-0, e giocherà contro una tedesca tra Tatjana Maria e Stephanie Wagner. Già con questo risultato l’azzurra si guadagnerà, da lunedì, il miglior ranking in carriera, attestandosi nelle prime 130 del mondo. Non si può dire che il primo set sia esattamente ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : Bethanie Mattek-Sands elimina Venus Williams - esordio vincente per Victoria Azarenka : Si sono conclusi nella giornata di oggi i primi turni del torneo WTA di San Josè, il cui nome ufficiale è Silicon Valley Classic. Andiamo a vedere cos’è successo nei sei incontri della notte (e primissima mattina) italiana. La notizia più clamorosa è certamente quella relativa all’eliminazione, nel match delle wild card, di Venus Williams, che cade vittima del colpo di mano di Bethanie Mattek-Sands. La nativa del Minnesota passa dopo ...

Tennis - WTA Washington 2019 : gli USA scoprono la giovane Hailey Baptiste - ma perdono Sloane Stephens e Madison Keys. Avanza Camila Giorgi : In una giornata nera per il Tennis americano, nel torneo di WTA di Washington splende la giovanissima Hailey Baptiste. Gli Stati Uniti scoprono una nuova possibile stella, perchè la 17enne (diventa maggiorenne a novembre) e numero 283 del mondo, si è resa protagonista della più bella vittoria nella nottata appena trascorsa. Nel torneo di casa, la Tennista classe 2001 ha saputo sconfiggere Madison Keys, numero due del seeding, con il punteggio di ...

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi avanza al secondo turno battendo Sachia Vickery : Esordio positivo di Camila Giorgi nel torneo WTA International di Washington: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra supera per 6-2 7-5 la qualificata statunitense Sachia Vickery in un’ora e mezza di gioco ed al secondo turno affronterà la svedese Rebecca Peterson, che elimina la numero uno del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set l’azzurra parte forte in risposta e nel primo game centra subito il break, ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Buona la prima per Suarez Navarro - Kasatkina e Sakkari : Comincia la stagione sul cemento americano nel circuito WTA e tra i primi tornei c’è quello di San Jose. Esordio con vittoria per la spagnola Carla Suarez Navarro, testa di serie numero sei, che ha superato con un doppio 6-3 la polacca Magda Linette. Oltre alla vittoria della Tennista iberica, c’è da segnalare anche quella della russa Daria Kasatkina, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. La numero 40 del mondo ha ...

Tennis - WTA Washington 2019 : risultati di lunedì 29 luglio. Avanzano Sofia Kenin e Lesia Tsurenko : Si sono disputati tra la serata di ieri e la nottata di oggi i primi otto incontri di primo turno del singolare femminile del Citi Open di Washington, torneo WTA International. Tra le teste di serie Avanzano senza alcun problema la statunitense di origine russa Sofia Kenin, numero 3, e l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 5, mentre vanno fuori la numero 6 e la numero 7 del tabellone, la ceca Katerina Siniakova e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, ...

Tennis - WTA Karlsruhe 2019 : Jasmine Paolini avanza al secondo turno rimontando Sabine Lisicki : Jasmine Paolini avanza al secondo turno del torneo WTA 125K di Karlsruhe al termine di una gran rimonta: l’azzurra elimina la beniamina di casa, la tedesca Sabine Lisicki, che aveva ricevuto una wild card, con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in un’ora e cinquanta minuti di gioco, ed al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra la boema Tereza Martincova e la numero 5 del seeding, l’australiana Daria Gavrilova, che si ...

Tennis – Lo strano caso di Svetlana Kuznetsova : campionessa del WTA di Washington senza il visto per gli USA : Svetlana Kuznetsova non potrà difendere il titolo del WTA di Washington poiché gli USA non le hanno concesso il visto per entrare nel Paese: tutta colpa dei cattivi rapporti fra Stati Uniti e Russia Nelle ultime ore il Tennis è diventato il volano di un vero e proprio caso diplomatico che non ha fatto altro che porre l’accento sui cattivi rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Russia. La Tennista russa Svetlana Kuznetsova, due volte ...