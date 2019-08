Tennis | Masters 1000 Montreal 2019 | sorteggiato il tabellone Strada pericolosa per

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Il sorteggio deldi, privo di Novak Djokovic, Roger Federer e Juan Martin del Potro, porta in dote unnon di facile lettura per il genere di sorteggi capitati ai big. Rafael Nadal, numero 1 del seeding, si trova di fronte uno spot dicon molti giocatori che amano il cemento americano (l’australiano Alex de Minaur) oppure si trovano in un buon periodo. Non sarà per lui facile arrivare fino alla finale, anche perché nel suo lato dici sono il greco Stefanos Tsitsipas e il giapponese Kei Nishikori, che potrebbe incrociare in semifinale. Nella parte alta ci sono inoltre due giocatori italiani: Fabio Fognini, testa di serie numero 7, può usufruire di un bye al primo turno ed attende uno tra il canadese Brayden Schnur (wild card) e un qualificato, ed affrontare poi in linea teorica il croato Borna Coric, mentre per Marco Cecchinato ...

