Strage di Bologna | Mattarella | eliminare zone d' ombra

Strage di Bologna - è ora di sostituire la verità alla memoria : di Donatello D’Andrea 2 agosto 1980: una calda giornata di mezza estate, almeno per quelle 85 persone che sostavano all’interno della stazione di Bologna . Alle 10.25, però, cambiò tutto. Un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata (modus operandi della strategia della tensione), esplose nella sala d’aspetto uccidendo 85 persone e provocando 200 feriti. E’ il più grave atto terroristico compiuto in Italia dopo ...

Strage Bologna : Casellati - ‘no a ombre e segreti’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – ‘L’attentato del 2 agosto 1980 è stato una delle pagine più buie della nostra storia, una vile carneficina di donne, uomini e bambini innocenti che oggi come allora lacera la coscienza degli italiani. In questa giornata di ricordo e di dolore è importante ribadire la necessità che la verità venga ricostruita e consegnata alle pagine di storia, priva di ombre o di segreti”. Lo scrive il ...

Strage di Bologna - 39 anni dopo. Mattarella : "Svelare le zone d’ombra" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nell’ anni versario della Strage di Bologna ricordando come le ombre sulla bomba che la mattina del 2 agosto 1980 distrusse la sala d'aspetto della stazione ferroviaria della città emiliana, provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, non siano state ancora diradate."Le Istituzioni, grazie all'opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire ...

Strage Bologna - Bonafede : "Emerga verità" : 13.08 "L'impegno del governo è quello di fare tutto il possibile affinchè i magistrati possano lavorare nel miglior modo possibile per la verità totale, verità che non abbia zone d'ombra", ha detto il ministro Alfonso Bonafede,a Bologna, Ora sono qui per stare vicino ai cittadini senza fare promesse.Portando avanti un percorso di confronto per garantire trasparenza sugli atti delle stragi", ha aggiunto."Abbiamo avviato progetti di ...