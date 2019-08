Strage Corinaldo | volevano derubare il pubblico di Sfera Ebbasta Lo avevano già fatto a

Strage Corinaldo : la banda guadagnava 15mila euro al mese - colpo anche a Disneyland : Sette gli arrestati, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale per il dramma dello scorso 8 agosto a La Lanterna Azzurra. La banda agiva soprattutto in discoteche.Continua a leggere

La Strage di Corinaldo fu causata da una banda di rapinatori seriali armati di spray : Erano soliti spruzzare sostanze urticanti per commettere scippi e rapine all'interno delle discoteche i sei giovani modenesi arrestati la notte scorsa, insieme a un ricettatore, ritenuti responsabili di aver colpito, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre dello scorso anno, anche all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, causando un fuggi fuggi che ha portato alla morte di 5 adolescenti e una giovane mamma. Lo ha detto il capo ...

Discoteca Corinaldo - arrestati in 7 per la Strage alla Lanterna Azzurra. I pm : “Rapine con spray e taser - incastrati da telepass e gps” : Una banda dedita “in maniera sistematica” alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui nella notte fra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. Quella sera il locale era ...

