Stasera bisogna festeggiare Amadeus brinda alla prossima conduzione di

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Carlo Lanna Dopo la conferma chesarà il nuovo conduttore di Sanremo, è tempo di festeggiamenti come dimostra il video postato su i social Dopo mesi e mesi di rumor, nelle ultime ore, è arrivata la conferma chesarà il nuovo conduttore di Sanremo 2020. Proprio ieri, tre luglio 2019, è trapelata la notizia. E ora è tempo di, come dimostra un video che è stato diffuso su i profili social della moglie di. Questo è un momento di grande contentezza per il celebre conduttore che, da anni, è stato uno dei volti più rappresentativi della prima rete Rai. "brindiamo?", chiede Giovanna Civitillo nel video postato su instagram.ieri ha festeggiato la bella notizia con una cena in famiglia in un ristorante. "Sì, anche se sono uno che beve poco, questa sera devore con un buon bicchiere di vino rosso” – fa eco il conduttore – ...

