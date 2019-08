Spray in disco a Corinaldo : sette arresti "E' una banda di giovani rapinatori seriali" : Lo scorso 8 dicembre sei giovanissimi usarono lo Spray urticante come arma impropria, per seminare il panico e compiere furti. Preso anche un ricettatore

Discoteca Corinaldo - arrestati in 7 per la strage alla Lanterna Azzurra. I pm : “Rapine con Spray e taser - incastrati da telepass e gps” : Una banda dedita “in maniera sistematica” alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui nella notte fra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. Quella sera il locale era ...

Discoteca Corinaldo - arrestati 6 giovani per la strage alla Lanterna Azzurra. Erano banda dedita alle rapine con Spray al peperoncino : Una banda dedita alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui tra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. I giovani sono tutti residenti nella provincia di Modena e sono accusati di ...

