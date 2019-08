Sport | l’overbooking del Real

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) “Overbooking” titolascrivendo del sovraffollamento della squadra di Zidane che si trova ad affrontare un periodo non felice. La squadra non è al top e lo ha dimostrato anche in queste amichevoli pre campionato, basta pensare al 7-3 rimediato contro l’Atletico. Ma prima di poter pensare a sistemare la formazione con un paio di colpi che il tecnico attende da Florentino Perez, i Blancos devono sistemare gli esuberi che hanno. Una cosa che sta diventando ogni giorno più difficile. Come abbiamo scritto ieri, ilè riuscito nel difficile compito di svalutare la sua rosa in meno di un anno ed oggi si ritrova con numerosi campioni messi alla porta da Zidane che non vuole inserirli nel progetto, ma fuori anche dal mercato, perché non sono arrivate per loro offerte ritenute degne dal presidente. È il caso anche di James Rodriguez, corteggiato per mesi dal Napoli ...

