Sicilia | ritardi lavori galleria A18 | Falcone ‘rescisso contratto’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Di fronte alle ripetute inadempienze dell’impresa che avrebbe dovuto entro luglio rimettere in sicurezza laGiardini, il Cas ha ritenuto di procedere nel solo modo ormai possibile: la rescissione del contratto in danno. La pazienza deini, e del governo regionale che li rappresenta, si è esaurita”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco. Ieri l’esponente del governo Musumeci ha effettuato un nuovo sopralluogo allasull’autostrada A18 Messina-Catania, chiusa da mesi per indifferibilidi consolidamento.“Lo avevamo intimato già qualche settimana addietro all’impresa esecutrice. Oggi la misura è colma – ha detto – A questo punto, da lunedì, si procederà con la verifica di consistenza delle opere compiute e poi, senza ...

