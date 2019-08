Sicilia nella morsa degli incendi | inferno a Monreale e nel Trapanese | nel 2019 roghi

La Sicilia brucia : nuovi incendi nella notte nel palermitano : Le elevate temperature associate ai venti caldi portati dall'anticiclone africano hanno contribuito ad alimentare un vasto incendio in località Trabia, in provincia di Palermo. Il rogo ha colpito...

Incendi in Sicilia : vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania : Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo nella zona nord orientale : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 29 luglio, piogge da isolate a sparse, anche a carattere di temporale

E' morto Bartolo Pellegrino : lutto nella politica Siciliana : E' morto Bartolo Pellegrino: politico di lungo corso, fu deputato dell'Assemblea regionale nella VII, XI e XII legislatura. Cordoglio i. Miccichè

Sicilia - incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l’autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un’auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Sicilia - enorme incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando la zona di Taormina: le fiamme stanno lambendo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove il traffico è completamente bloccato. Migliaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, enorme incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Sbarco sulla luna - c’era anche un po’ di Italia nella missione Apollo 11 : l’ingegnere Siciliano Filippo Pagano che insegnò a volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

La magia delle Albe nella «Valle degli Dei» di Sicilia : La più grande area archeologica della Sicilia, e una delle più importanti di tutto il mondo greco, è il sito Unesco della Valle dei Templi di Agrigento. Il Parco archeologico di 1.300 ettari è dominato dalla Rupe Atenea. E da questa notte sono iniziate nella Valle dei Templi le Albe. Si tratta di un’esperienza sensoriale ed emotiva, prima che visuale. Entrare nella Valle dei Templi di notte e pian piano aspettare l’aurora con gli dei e le dee ...

Incendi in Sicilia : fiamme a Lipari nella notte - case minacciate : Paura nella notte a Lipari: oltre 25 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti da un Incendio divampato nella notte nel rione San Calogero. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno minacciato diverse case e una fattoria. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Si registrano ancora focolai in località Palmeto, San Calogero e Quattropani. L'articolo Incendi in Sicilia: fiamme a Lipari nella notte, case ...

Nella notte 47 migranti sono stati fatti sbarcare a Pozzallo - in Sicilia : Nella notte tra lunedì e martedì sono stati fatti sbarcare a Pozzallo, in provincia di Ragusa (Sicilia), 47 migranti soccorsi nel canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia costiera italiana. Il Quotidiano di Ragusa ha scritto che i migranti

Sicilia - Dolce e Gabbana regalano collana preziosa alle suore di clausura ma il Vescovo la sequestra nella notte : Una preziosissima collana di Dolce e Gabbana donata in voto alla Madonna. Un misterioso emissario del Vescovo di Agrigento che arriva nella notte per “sequestrarla”. E il gioiello che sparisce. Quanto accaduto nel convento di clausura del piccolo comune di Palma di Montechiaro, in Sicilia, sembra uscito direttamente da un romanzo giallo d’altri tempi. Eppure è tutto vero. I fatti risalgono a qualche giorno fa, come riferisce ...

Incendi in Sicilia : case minacciate dalle fiamme nel Catanese nella notte : Dopo ore di lavoro è stato domato nella notte l’Incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato in località Vampolieri, zona collinare di Aci Castello. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento Nord. Sono state evacuate in via precauzionale alcune persone da case che erano minacciate dall’avanzata delle fiamme. Il fronte è stato poi circoscritto ...

Incendi in Sicilia - paura nella notte : roghi vicino alle ville nel Trapanese : paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un Incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni. Numerose persone si cono riversate in strada. Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte. L'articolo Incendi in Sicilia, paura nella notte: ...