Si lancia da una ruota panoramica a Genova | morta una turista 50enne

Sale sulla ruota panoramica e nel punto più alto apre lo sportello e si lancia nel vuoto - una scena raccapricciante : Ieri sera, 2 agosto a Genova è accaduta una tragedia. Una donna di 51 anni, tedesca è andata alla ruota panoramica che è stata allestita vicino Eataly. Ha fatto un primo giro e poi è scesa. Dopo pochi minuti è risalita e ha fatto un secondo giro. A questo punto mentre era su e la ruota ha raggiunto il punto più alto ha aperto lo sportello di protezione e si è lanciata nel vuoto finendo a terra e morendo sul colpo. Vani tutti i soccorsi.

Il City lancia una maglia speciale per il suo 125° anniversario : Manchester City maglia anniversario – Il Manchester City si prepara a celebrare il suo 125° anno di storia. Per l’occasione il club e Puma hanno deciso di lanciare una maglia commemorativa, che la formazione di Pep Guardiola utilizzerà durante la sfida con il Liverpool di domenica 4 agosto, a Wembley, valida per il Community Shield. […] L'articolo Il City lancia una maglia speciale per il suo 125° anniversario è stato realizzato da ...

I ribelli houthi hanno lanciato un missile su una parata militare ad Aden - in Yemen : ci sono diversi morti : I ribelli houthi hanno lanciato un missile su una parata militare nella città Yemenita di Aden, sede provvisoria del governo appoggiato dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. L’esplosione è avvenuta nel campo militare di Al Jalaa e ci sono diversi

Berlusconi lancia appello ai moderati per una federazione di centro : Un appello all'altra Italia", quella dei moderati, non per formare un nuovo partito ma per dar vita a una federazione di centro che sia alleata

Riccardo Guarnieri parla di Ida Platano e lancia una frecciata : Uomini e Donne gossip: Riccardo Guarnieri ha sentito Ida Platano? Sono passati diversi mesi dalla fine della relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri eppure la curiosità del pubblico sulla coppia continua ad essere alta. Il cavaliere di Taranto e la dama di Brescia hanno fatto palpitare i seguaci di Uomini e Donne e Temptation Island con addii, ripensamenti e ritorni di fiamma sfiorati. In queste ore, oltre a mostrare il suo allenamento, ...

Orrore a Rimini - marocchino sale su una ruota panoramica - si toglie le scarpe e si lancia nel vuoto - terrore tra la gente : Un suicido choc quello avvenuto nella notte appena trascorsa a Rimini. Pochi minuti prima di mezzanotte un marocchino, per motivi in corso di accertamento, è salito sulla ruota panoramica, si è tolto le scarpe e si è lanciato nel vuoto. Nella zona dove è accaduto l’estremo gesto erano presenti tantissimi turisti che hanno visto in diretta la scena. L’uomo, con disturbi psichici, ha prima atteso che sua cabina salisse al punto più alto ...

Matteo Renzi lancia una scuola politica per under 30 : “Combattiamo cialtroneria di chi governa” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, lancia una scuola politica estiva di quattro giorni rivolta ai giovani under 30: "Siamo circondati da populismo e fake news. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio, dalla formazione. Sarà un’esperienza diversa, tanto studio. Ma solo studiando combatteremo la cialtroneria di chi ci governa".Continua a leggere

Choc nel Napoletano : donna violentata in una casa disabitata - si lancia dal balcone per sfuggire all'aguzzino : è grave : Attira con uno stratagemma una signora russa in una casa disabitata e la violenta. Lei, per scappare dall?aggressore, si cala con delle cinghie dal balcone. Cade e si ferisce in maniera grave....

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo vorrebbe parteciparvi e lancia una frecciatina all'ex Selvaggia : "Da cantante non penso che avrà successo" - : Serena Granato L'ex tentatore di Temptation Island potrebbe partecipare all'imminente nuova edizione "vip" del docu-reality sui tradimenti In una nuova intervista concessa a Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l'ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha recentemente colpito e anche sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili partecipanti a Temptation Island ...

Direzione Pd - Zingaretti dice no all'alleanza con M5s e lancia una mini cabina di regia : No all’avvicinamento politico ai grillini e ok alla mini cabina di regia dem. È questa la sintesi della Direzione Pd. “Noi non perseguiamo un’alleanza con i 5 stelle - ha detto il segretario Nicola Zingaretti - non è nelle intenzioni né è mai stato un nostro obiettivo, non lavoriamo a una crisi parlamentare per fare un governo con loro”. Una messa a punto necessaria, dopo le polemiche della ...