Senigallia | la denuncia di un dipendente sordomuto dell’ospedale | “Messo al front-office

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Affetto da sordomutismo ma impiegato aldell’ospedale di. È quanto hato all’Unione nazionale dei consumatori un giovane lavoratore, di appena 34 anni, che dopo due anni di precariato è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operatore tecnico videoterminalista ai sensi della legge 68/1999. Collocato presso l’ufficio protocollo, ilha segnalato di aver dovuto più volte relazionarsi con il pubblico o rispondere al telefono, ruoli incompatibili con la grave ipoacusia bilaterale congenita da cui è affetto fin dalla nascita. Oltre il danno, poi, anche la beffa. La stessa Azienda sanitaria, infatti, gli aveva rilasciato un certificato di idoneità lavorativa “con l’espressa prescrizione di non adibirlo ad attività die/o di relazioni con il pubblico”. La notizia è stata diffusa dal legale ...

