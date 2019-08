Scuola | l' ira dei sindacati contro il governo | Si sblocchi il decreto salva

Cagliari. Disinfestazione nella Scuola dell’Infanzia di Piazza Medaglia Miracolosa : Dalle 15 alle 16 di oggi, venerdì 2 agosto, gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService effettueranno un intervento di

Conte : Autonomia sì ma senza Scuola. Ira dei governatori : L'Autonomia si farà ma non sulla scuola: al termine del vertice a Palazzo Chigi sul regionalismo differenziato - a cui il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato - è evidente...

Autonomia - sulla Scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla Scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Scuola - vanno in pensione 42mila docenti (anche con quota 100) : ma nessuno li sostituirà : Con la fine dell'anno scolastico andranno in pensione 42mila docenti, di cui oltre la metà grazie alla quota 100. Eppure a settembre questi insegnanti non verranno rimpiazzati con nuove assunzioni. A mettere una pezza ci saranno dei supplenti, che rimarranno quindi precari, che potrebbero essere fino a 170mila.Continua a leggere

Fortnite - ritira il figlio da Scuola per farlo diventare un campione di e-sport : Fortnite e gli e-sport. Gli e-sport sono la competizione in maggiore ascesa del momento con un giro di affari che si prevede possa arrivare a 1,6 miliardi di euro nel corso del 2021. Se cento anni fa cominciavano a diffondersi le principali discipline sportive che popolano tv e palazzetti di oggi, oggi si stanno piantando le basi per le nuove competizioni sportive del futuro, basate sulle abilità nel mondo dei videogiochi, che stanno ...

Precariato - Vespa : “La battaglia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL Scuola” : COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assemblea sindacale della UIL Scuola è per l’8 luglio a Siracusa. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via ...