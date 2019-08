Schianto tremendo | muore chef di 24 anni | gravissima la figlia della nota attrice

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) È un nuovo incidente mortale quello che si è verificato ieri mattina a Napoli. A perdere la vita un giovane ragazzo di appena ventiquattro. Coinvolta nell’incidente e ora in condizioni gravi anche ladi Loredana Simioli,napoletana recentemente scomparsa. La giovane era sullo scooter, poi l’impatto improvviso, per cause che sono in corso di accertamento. Il tutto è avvenuto su Corso Amedeo di Savoia. E la corsa del mezzo si è andata a spegnere contro un cassonetto dei rifiuti a velocità folli, stando a quanto si può vedere sulla scena del sinistro. L’impatto infatti non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo mentre la ragazza è in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli. Si complica insomma il bilancio delle vittime sulla strada di questa estate, che sta letteralmente mietendo vittime in tutte le zone d’Italia, da nord a sud. dopo la ...

