Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) Ultimo capovolgimento di fronte nell’innovella di gossip tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Un amore scoppiato in fretta, deflagrato con tutta la passione del caso tra abbracci, baci e commenti dolcissimi sui social. Ma finito in fretta anche se negli ultimi giorni sembrarientrato. I due infatti avevano ricominciato a mandarsi messaggi teneri e dediche romantiche sul loro campo, ovvero Instagram, ma sempre su questa piattaforma arriva la conferma. È proprioUomini e Donne a parlare di rottura definitiva. Peracchi infatti ha aperto alle domande dei suoi followers e fan sulle Stories di Instagram, rispondendo proprio a: anche alle cause della fine della relazione, con tanto di colpevoli e tempistiche. Insomma, i social si sostituiscono anche ai giornali di gossip con gli appassionati che possono rivolgere direttamente ai loro beniamini le domande di ...

"Scaricato". È finita: a sorpresa, l'ex tronista di UeD confessa tutto