Scamarcio | Sarcina e Clizia | arrivano le dichiarazioni dello zio

Clizia Incorvaia racconta la sua verità : “Dopo la separazione trovai Francesco Sarcina a casa con una. Riccardo Scamarcio? Fatti miei” : Dopo le accuse di tradimento Clizia Incorvaia aveva promesso di raccontare la sua verità sul triangolo tra lei, l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. E così è stato. L’ex moglie del leader delle Vibrazioni ha scelto le pagine del Corriere della Sera per spiegare quanto accaduto. “Io e lui (Francesco Sarcina, ndr) ci eravamo già lasciati – ha raccontato Clizia – . Io specifico meglio le date: il 16 novembre, ...

