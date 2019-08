Sardegna | nuovo atto intimidatorio nel Nuorese | il terzo in 5 giorni

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2019)nel: ilin 5Una bottiglia di plastica incendiaria è stata trovata davanti all'ingresso della casa del sindaco di Girasole, Gianluca Congiu. L'episodio è accaduto qualche giorno dopo l'incendio dell'auto del sindaco di Cardedu e l'attentato alla sede del Pd a Dorgali

