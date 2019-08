San Francisco | l’aeroporto internazionale vieta la vendita di bottiglie di plastica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Dal 20 agosto nell’aeroportodi Sansaràta ladidi. La novità fa parte di un piano quinquennale per diminuire i rifiuti, le emissioni di anidride carbonica e lo spreco energetico: l’obiettivo dello scalo è arrivare a “zero rifiuti in discarica” entro il 2021. Il divieto si applicherà a tutti i ristoranti, caffè e distributori automatici, ma non agli aerei che utilizzano lo scalo. Nella struttura viene già fornita gratuitamente acqua filtrata in 600 stazioni d’idratazione, dove i viaggiatori possono riempire le proprie “eco“: contenitori riutilizzabili in vetro, alluminio riciclato o materiali compostabili certificati., che si descrive come “leader” nella sostenibilità, in passato ha installato pannelli solari e imposto l’utilizzo di stoviglie completamente ...

