Salvini | o M5s ci aiuta a migliorare il Paese o lo facciamo da soli

Salvini : M5S? Basta attacchi - sono stufo : 8.00 Il leader della Lega Salvini plaude al fatto che la commissaria von der Leyden è disposta a ridiscutere il trattato di Dublino."Noi lo chiediamo da anni". Così dalle pagine della Stampa conferma che i tre candidati della Lega alla Commissione sono Garavaglia, Bongiorno e Centinaio. Parla anche del partner di governo:gli "attacchi dei 5 Stelle sono gravi,sono stufo ma anche la gente inizia a stufarsi".Stanco anche dei "No e che si cerchi ...

Sondaggi elettorali - nuovo record per la Lega : Salvini sfiora il 39% - M5s crolla sotto il 15% : Un Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore mette in risalto la continua ascesa della Lega, che raggiunge il record dei consensi, sfiorando il 39%. Prosegue il crollo del Movimento 5 Stelle, ora addirittura al di sotto del 15%. Gli italiani, inoltre, vogliono mettere fine all'esperienza del governo e andare ad elezioni anticipate.

Salvini avverte il M5s : manovra coraggiosa o si vota : Il leghista: "Bisogna avere coraggio, altrimenti il coraggio lo chiediamo agli italiani". Attacchi anche al ministro Costa e...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Giustizia - intesa parziale Lega-M5S : accordo su Csm - non sulla prescrizione Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : Consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

Giustizia - terminato il consiglio dei ministri : 9 ore di battaglia Lega-M5S Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

Mozione di sfiducia a Salvini rinviata - Borghi (Pd) furioso col M5s : ‘È questa la vostra rivoluzione?’ : I deputati del Pd avevano presentato la Mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini, ma ieri M5s, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, durante la conferenza dei capigruppo, l’hanno respinta “a data da destinarsi”. Lo scopo del Partito democratico era quello di affrontarla nel mese di agosto, mentre a questo punto, probabilmente, si andrà a settembre. “Dov’è finita la vostra rivoluzione?” ha ...

Lega-Russia - conferenza capigruppo dice no a discussione rapida della mozione di sfiducia del Pd a Salvini : M5s vota con Lega - Fi e Fdi : Lega, M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno respinto la richiesta del Pd di discutere ad agosto la mozione di sfiducia presentata dai dem al vicepremier Matteo Salvini. Nella conferenza dei capigruppo, i rappresentanti dei due partiti di maggioranza e delle opposizioni di destra hanno detto no alla calendarizzazione nelle prossime settimane. Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Partito Democratico, aveva annunciato durante ...

Salvini : Morani - ‘M5S muti per paura perdere poltrone’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Il figlio di Salvini al mare sulla moto d’acqua della Polizia. Se invece che del figlio di Salvini si fosse trattato di un politico del Pd, è sicuro che i 5 Stelle avrebbero fatto il diavolo a quattro. Oggi hanno niente da dire sull’episodio o la paura di perdere la poltrona è così forte da ammutolirli?”. Lo afferma Alessia Morani, membro della presidenza del Gruppo Pd alla ...

Camera rinvia sfiducia a Salvini - Zingaretti : “M5s lo salva - sono parolai - schiavi e buffoni” : La Camera dei deputati non discuterà la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, prima della pausa estiva. A deciderlo i capigruppo di Lega, M5s, Fi e Fdi. Protesta il Pd, che con il suo segretario Nicola Zingaretti attacca i 5 Stelle: "parolai, schiavi e buffoni".Continua a leggere

**Lega : Zingaretti - ‘su sfiducia Salvini M5s schiavi e buffoni’** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle si oppone alla calendarizzazione della mozione di sfiducia a Salvini. Ma non era Luigi Di Maio ad aver detto ‘se il Parlamento chiama si va’? E non è il presidente della Camera dei 5 Stelle Fico ad aver chiesto a Salvini di andare in Aula senza aver ottenuto risposta dal ministro? Parolai, schiavi e buffoni”. Lo afferma il segretario del Partito democratico, ...

Pd presenterà una mozione sulla Tav : “Perso un anno fra panzane del M5S e indecisione di Salvini” : Lo annuncia Andrea Marcucci, capogruppo dei senatori dem al Senato. "Depositeremo una mozione in Parlamento per smascherare i bluff della maggioranza", comunica Marcucci, avvertendo che una votazione sulla Tav avrà come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Autonomia e giustizia - è tensione Lega-M5S. «Tratto con quell'altro» - scontro Di Maio-Salvini : Salvini fa sapere di essere in una fase «zen» e risponde con ironia: «Potrò non essere simpatico, ma mi chiamo Matteo». Ma lo sfogo di Di Maio che durante un incontro a...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio : M5S - ecco la mozione No Tav che irrita Salvini : “Siete fuori” : Torino-Lione Tav, l’ultima mossa M5S. La Lega: “Dimettetevi” La mozione – Il Testo 5Stelle al Senato: “La Francia ci obbliga a un’opera inutile”. Il Carroccio infierisce: “Allora lasciate” di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La prova del bau. “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino” (Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco su Rai1, Vero, 8.7). Un altro? La collegiale. “I ...