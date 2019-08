Sale sulla ruota panoramica e nel punto più alto apre lo sportello e si lancia nel vuoto

Sale la tensione sulla giustizia fra Salvini e Di Maio - maggioranza divisa : Sale la tensione fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla riforma della giustizia. "Il ministro Bonafede ci mette buona volontà.

Valerio Annovazzi - dopo due infarti il muratore 61enne Sale sulla vetta di un Ottomila (senza ossigeno) : Due infarti, qualche problema alle mani ma con la voglia di non mollare nemmeno un centimetro nel lungo percorso che la vita ci offre. E’ una bella storia quella di Valerio Annovazzi, l’alpinista ed ex muratore che ha 61 anni ha messo a segno un’altra bella sfida: il quarto “Ottomila” in Pakistan sulla vetta del Broad Peak, la 12esima montagna più alta del mondo nota come K3. Un gran bella soddisfazione dopo il successo dello ...

Cristiano Ronaldo compra una villa da sogno sulla Costa del Sol : Sale cinema e piscina per 1 - 5 milioni di euro [GALLERY] : Marbella, località balneare spagnola sulla Costa del Sol, in Andalusia, è una delle destinazioni preferite di Cristiano Ronaldo per andare in vacanza e rilassarsi. E l’amore per Marbella è così grande, che l’attaccante della Juventus ha deciso di comprare una villa per poterci andare ogni volta che lo desidera, senza più preoccuparsi di dover prenotare un alloggio. Si tratta di una delle ville di un complesso di lusso, chiamato “The Heights” e ...

Cristiano Ronaldo compra una villa da sogno sulla Costa del Sol : Sale cinema e piscina per 1 - 5 milioni di euro [FOTOGALLERY] : Marbella, località balneare spagnola sulla Costa del Sol, in Andalusia, è una delle destinazioni preferite di Cristiano Ronaldo per andare in vacanza e rilassarsi. E l’amore per Marbella è così grande, che l’attaccante della Juventus ha deciso di comprare una villa per poterci andare ogni volta che lo desidera, senza più preoccuparsi di dover prenotare un alloggio. Si tratta di una delle ville di un complesso di lusso, chiamato “The Heights” e ...

Francesco Monte rompe il silenzio sulla Salemi : 'Non ho mai tradito Giulia' : In questi giorni, uno tra gli argomenti maggiormente in voga sul web è la rottura tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. La loro rottura è stata alquanto inaspettata e improvvisa: proprio per questo motivo, molte persone hanno pensato che potesse esserci di mezzo un tradimento. Considerando il modo in cui i diretti interessati hanno reagito alla cosa, è stato molto più facile ipotizzare un tradimento da ...

Ariosto - Kubrick e David Bowie : quando l’arte «Sale» sulla luna : Ci siamo stati per davvero sulla luna? La domanda, a 50 anni da Armstrong, Aldrin e Collins, dovrebbe essere diversa: nel 2019 siamo ancora qui a porci questo ridicolo...

Arpac - report luglio sulla balneabilità in Campania : temporanei divieti di balneazione nel Napoletano e nel Salernitano : Sono già più di duecento i campioni di acqua di mare che Arpac ha prelevato nel corso del mese di luglio (1.500 da inizio aprile, quando è partita la campagna di monitoraggio delle acque di balneazione). Gli esiti analitici dei parametri microbiologici indicatori di contaminazione fecale (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) hanno mostrato finora, in questo mese, superamenti dei valori limite di legge in soli sette campioni di mare. ...

Era proprio nera! Quel retroscena sulla rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte : Spuntano nuovi retroscena su Francesco Monte e Giulia Salemi e sulla fine della loro storia d'amore. Continua a tenere banco il gossip attorno a Francesco Monte. L’ex tronista, che da poco ha chiuso la sua storia con Giulia Salemi, è stato di recente paparazzato con la modella Isabella De Candia. sulla questione è stato scritto molto e qualcuno ha ipotizzato che i due abbiano iniziato a frequentarsi prima ancora che si fosse ...

Francesco Monte : dopo i gossip sulla Leotta - Giulia Salemi cancella le loro foto da IG : Da quando è stata ufficializzata la fine della storia d'amore con la Salemi, sono stati attribuiti tanti flirt a Francesco Monte: l'ultimo in ordine di tempo, è quello che lo vorrebbe molto vicino alla neo single Diletta Leotta. Il blog "Vicolo delle News", a proposito di questo, fa notare che recentemente Giulia ha cancellato dal suo profilo Instagram quasi tutte le foto che la ritraevano accanto all'ex fidanzato e forse ha anche smesso di ...

Lorenzo Carbone morto sulla strada che collega Campi Salentina e Guagnano : Tragedia della strada in Salento. Lorenzo Carbone, 32 anni, è morto in un incidente sulla strada che collega Campi Salentina

Terribile incidente sulla Salerno-Reggio Calabria : TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO] : Stamattina s’è verificato un Terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria ...