Russia | oltre 300 fermi durante proteste a Mosca

(Di sabato 3 agosto 2019) La polizia russa ha fermato un totale di 311 persone nel centro diuna protesta non autorizzata, secondo i dati della organizzazione non governativa Ovd. Una precedente stima aveva parlato di almeno 190, ma il bilancio si sta alzando di ora in ora

