Fonte : lastampa

(Di sabato 3 agosto 2019)manifestazioni contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione. Aperta un’indagine per riciclaggio contro il leader Navalny

karlFucks : RT @LaStampa: Nuove manifestazioni contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione. Aperta un’indagine per riciclaggio contro il leader… - GianniTacchini : Russia, nuove proteste in Russia: 600 fermi. Tra loro anche la “madrina” Sobol - LaStampa : Nuove manifestazioni contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione. Aperta un’indagine per riciclaggio contro… -