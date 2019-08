Russia | legge la Costituzione davanti ai poliziotti | arrestata la 17enne che contesta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) La 17 enne Olga Misik è diventata il simbolo dellerecenti proteste contro Vladimir Putin e la decisione del Cremlino di limitare la partecipazione ai candidati indipendenti alle municipali di Mosca. La ragazza, in piazza di fronte aiin tenuta antisommossa, ha letto alcuni articoli dellarussa, tra cui quello sulla libertà di parola, quello sul diritto di riunirsi in assemblea e quello sulla sovranità popolare. Nel corso del suo ultimo presidio, Misik è stata portata via a forza, come si vede nel video, dalle forze dell’ordine. In seguito è statae denunciata. Video Twitter L'articololaailachePutin proviene da Il Fatto Quotidiano.

