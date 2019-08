Rotta balcanica | rintracciati 46 migranti | tra loro anche minori

Salvini come Trump "muro anti migranti in Friuli"/ "Fermare Rotta balcanica Nordest" : Salvini come Trump , lancia l'idea del muro al confine Friuli-Slovenia: ' rotta balcanica si è riaperta, va fermata altrimenti..'

Sea Watch - Salvini : ‘Ue si faccia viva o non identifichiamo imigranti. Rotta balcanica - potremmo costruire una barriera fisica’ : La decisione del capitano della Sea Watch , Carola Rackete di entrare in acque territoriali italiane e puntare verso Lampedusa nonostante il divieto del Viminale ha provocato le reazioni di tutti i partiti politici. Matteo Salvini ventila la possibilità di “non identificare i migranti” e rilancia minacciando di costruire “barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei”. Anche Luigi Di Maio se la prende ...

Migranti - governatore leghista del Friuli minaccia di sospendere Schengen per chiudere la Rotta balcanica : La “rotta balcanica” è da alcuni decenni una alternativa all’arrivo degli extracomunitari via mare. E così, se si interrompono i flussi da Lampedusa (ma alcuni decenni fa accadde quando venivano fermati i gommoni albanesi), inevitabilmente, nel giro di qualche mese, come in un gigantesco sistema di vasi comunicanti, africani e asiatici cominciano ad affrontare la traversata via terra, per arrivare in Italia. Sta accadendo in ...