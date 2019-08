Roma | tre adolescenti in coma etilico ricoverati di recente al Bambino Gesù

Lille-Roma : ecco dove seguire l’amichevole in Tv e streaming : L’inizio della nuova stagione è ormai sempre più vicino e ogni amichevole va sfruttata al massimo non solo per migliorare il livello di forma dei calciatori, ma anche per mettere a punto gli schemi. Una situazione che corrisponde appieno a quella che sta vivendo la Roma, protagonista di un importante cambiamento, a partire da questo […] L'articolo Lille-Roma: ecco dove seguire l’amichevole in Tv e streaming è stato realizzato ...

I 7mila abbonamenti del Napoli sono ancora lontani dai numeri delle altre (Fiorentina - Lazio - Roma) : Come giudicare il dato dei circa settemila abbonamenti sottoscritti fin qui dai tifosi del Napoli? Il dato si presta a una doppia lettura. Da un lato, sembra smentire la tensione che invece si respira sui social, nelle dirette radiofoniche, con i tifosi del Napoli che si lamentano per il rallentamento che ha subito il calciomercato degli azzurri. Per la trattativa Pépé. E le cose che ben sappiamo. A una prima lettura, settemila abbonamenti ...

Il tornado di Fiumicino - un fenomeno estremo figlio dei cambiamenti climatici : Roma è sempre più ad alto rischio eventi meteo estremi [DATI - FOTO e VIDEO] : Nella violenta ondata di maltempo che a fine luglio ha colpito il Centro-Nord, spicca senza dubbio il violento tornado che si è abbattuto su Fiocene, frazione di Fiumicino, nel Lazio. Il tornado ha prodotto grandi danni e soprattutto una giovane vittima, Noemi Magni, 27 anni che, uscita in auto, si è ritrovata catapultata con tutta la vettura dai forti venti. La giovane viaggiava a bordo di una Smart, dal peso di 935kg. Sotto la spinta dei ...

Musica per Roma - chiude stagione : oltre 100mila spettatori : Roma – Si conclude con oltre 100.000 spettatori la doppia stagione della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz. Il Roma Summer Fest, in cui la cavea del Parco della Musica e’ stata per piu’ di un mese palcoscenico di 30 concerti, ha registrato 85.000 spettatori. Ben 9 i sold out: dalla doppietta dei Maneskin che da soli hanno totalizzato 10 mila spettatori a quelli de Il Volo, Take ...

Pop Art - Picasso e i tesori di Sichuan : le mostre di agosto fra Milano - Roma e Napoli : Il mese di agosto offre un ricco calendario di mostre dedicate alla Pop Art, alla fotografia contemporanea e ai grandi nomi come Picasso, ma anche all'archeologia orientale e a quella nostrana: da Milano a Napoli, passando per Venezia e Roma, le possibilità di trascorrere le vacanze all'insegna della cultura sono davvero tante. Ecco le principali mostre in corso nelle principali città italiane.Continua a leggere

Lilla - Roma - l'amichevole sabato 3 agosto su RomaTv e in streaming su SkyGo : Continua il ciclo di amichevoli precampionato della Roma. Dopo aver incontrato alcune compagini dilettantistiche della capitale e le formazioni laziali e umbre del Rieti, del Gubbio, della Ternana e del Perugia di Massimo Oddo, adesso la squadra di Paulo Fonseca inizia a cimentarsi con avversari di pari categoria. Il primo test di questo tipo è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 3 agosto, quando il team giallorosso scenderà in campo ...

Trentino Alto Adige - la Regione aumenta del 7% gli stipendi dei suoi sindaci : quello di Trento guadagna più di Virginia Raggi a Roma : Aumento di stipendio per i sindaci del Trentino Alto Adige. Lo ha deciso il consiglio regionale che ha fissato nella legge di stabilità un incremento del 7 per cento. In questo modo la Regione spenderà ogni mese, per gli appannaggi dei primi cittadini del solo Trentino, 456 mila euro. Colpiscono le cifre che riguardano i sindaci dei comuni più grandi. quello di Trento guadagnerà 9.432 euro lordi al mese, quello di Rovereto circa mille euro in ...

DIRETTA/ Italia Romania - risultato 88-60 - streaming video tv : l'Italia dilaga : DIRETTA Italia Romania: info streaming video e tv della partita amichevole di basket, valida per la Trentino Cup 2019, oggi 30 luglio.

Icardi : Roma - Napoli e Juve - ecco le ultime notizie sui tre fronti : Icardi: Roma, Napoli e Juve, ecco le ultime notizie sui tre fronti Intrigo Icardi: uno degli attaccanti al centro di questo infuocato calciomercato estivo. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro, sin dal suo arrivo all’Inter: non lo vuole. E così su di lui sono piombate Juventus, Roma e Napoli. Le trattative sembrano ben avviate, stando ai diversi media sportivi locali che si occupano della questione, ma ovviamente c’è chi è più in vantaggio ...

C’è il via libera da Roma per aprire i cantieri del tratto Alba-Verduno dell’autostrada A33 Cuneo-Asti. Cirio : “Dopo trent’anni - una giornata storica” : Verrà avviata anche la definizione del nuovo percorso (in sostituzione del tunnel) tra il moncone di Cherasco e Verduno

Tre novità sulla morte del carabiniere a Roma : Hanno parlato il presunto spacciatore e Sergio Brugiatelli, mentre secondo il Corriere la procura sta indagando sui turni dei carabinieri, nel timore che siano stati falsificati

Navigator - oltre 2mila a Roma con Di Maio : ma non mancano le polemiche : Alla giornata di formazione erano infatti presenti anche dei vincitori del concorso per Navigator della regione Campania, che non possono né partecipare né iniziare a lavorare in quanto il governatore Vincenzo De Luca ha rifiutato di firmare con l'Anpal la convenzione che farebbe partire i contratti. "Dopo due anni di formazione i Navigator verranno mandati a casa. È un Paese serio questo?", ha denunciato il governatore.Continua a leggere