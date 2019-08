Risultati Coppa Italia | il programma completo | due gare oggi

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019), inizia la competizione con il primo turno che vedrà coinvolte alcune squadre di Serie C e Serie D. Si comincia al sabato con Virtus Francavilla-Novara e Pro Vercelli-Rende, entrambe nel pomeriggio. Molto più ricco ildella domenica con ben 15 partite distribuite tra le 16 e le 21. L’ultima sfida è Reggina-Vicenza di martedì 6 alle 20:30. Ecco il. SABATO 3 ore 17:30 Virtus Francavilla-Novara ore 18:30 Pro Vercelli-Rende DOMENICA 4 ore 16:00 Südtirol-Città di Fasano ore 17.30 Adriese-FeralpiSalò Carrarese-Fermana Ravenna-Sanremese ore 18:00 Piacenza-Viterbese ore 18:30 Monza-Alessandria Pro Patria-Matelica ore 19:00 Catanzaro-Casertana ore 20:00 Triestina-Cavese ore 20:30 Catania-Fanfulla Imolese-Sambenedettese Monopoli-Ponsacco Siena-Mantova ore 20:45 Arezzo-Turris ore 21:00 Potenza-Lanusei Calcio MARTEDI’ 6 ore ...

