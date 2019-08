Ristorante usa la formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500

Fonte : baritalianews

(Di sabato 3 agosto 2019) Uncinese ha deciso di adottare ladel ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto ilche si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva ilpagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Ilha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi dopo un po’, non ha retto il peso e le uscite hanno superato di gran lunga le entrate tanto che dopo poco hanno dovuto chiudere perchè non riuscivano più a pagare i fornitori accumulando un debito di 60.000,00 euro.

