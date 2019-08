Renzi querela Padellaro | ‘Tira in ballo me parlando di Salvini | ci vediamo in tribunale’

Renzi sfida Salvini : "Hai rubato i soldi degli italiani. Querelami. Vediamoci in tribunale" : Il senatore del Partito Democratico Matteo Renzi ha deciso di sfidare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in modo plateale. Lo ha fatto ieri sera, dopo non esser riuscito a prendere la parola in Senato durante l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una diretta Facebook in cui ha accusato il leader della Lega di aver rubato una parte dei famosi 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega e di averli messi nella ...

Matteo Renzi : “Credo a Salvini - ma solo se querela l’uomo che ha chiesto soldi a Mosca per la Lega” : Matteo Renzi interviene sul caso dei presunti fondi russi. Lo fa da una diretta Facebook, invece che dal Senato, per evitare polemiche interne al Pd: "Mi sarei girato verso i banchi vuoti e avrei chiesto: ministro Salvini, ci sta dicendo la verità sulle inchieste? Forse vi stupisco: avrei detto in aula che credo al ministro che è il garante della sicurezza nazionale. Se egli dice di non aver preso un rublo io avrei il dovere di crederci. Fino a ...

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualcosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...