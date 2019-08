Quanti sono i ' totiani' pronti a lasciare Forza Italia e cosa potrebbero fare

I numeri dietro il caso Bibbiano : ecco Quanti e dove sono in Italia i bambini in affido : I minori coinvolti sono il 2,7 per mille del totale. L’inchiesta di Bibbiano è partita dall’elevato numero di abusi rispetto alla popolazione

Quanti sono i rom e i sinti nelle baraccopoli italiane : sono circa 25 mila (lo 0,04% della popolazione italiana) i rom e sinti che vivono "in condizione di segregazione abitativa", ovvero in baraccopoli formali e informali. Questi gli ultimi dati disponibili, secondo il report annuale dell'Associazione 21 luglio onlus, nel giorno in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato una circolare indirizzata a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e ...

Quanti sono e da dove vengono i migranti presenti in Libia : In Libia è in corso "una guerra civile". sono parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sull'Italia pende pertanto un'enorme spada di Damocle: l'Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) ha certificato che almeno 641.398 migranti risultano presenti attualmente nel Paese nordafricano. I migranti provengono da oltre 39 Paesi diversi e risultano presenti in tutti i 100 comuni libici, distribuiti in 565 delle ...

Quanti migranti sono arrivati davvero in Italia grazie all'operazione Sophia? : La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il 9 luglio sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Con la missione Sophia, per volontà dei Governi Pd, le navi militari di tutta Europa non contrastavano l'immigrazione illegale o le attività delle Ong, ma trasportavano direttamente loro i clandestini in Italia". L'affermazione è sostanzialmente errata. La missione Sophia Per prima cosa vediamo cosa fosse la missione Sophia. Chiamata ...

Sapete Quanti omicidi ci sono in un anno nel mondo? : E poi: aumentano o diminuiscono, e come sono distribuiti per geografia e genere? I dati di un nuovo rapporto dell'ONU

Quanti sono gli animali rinchiusi nei circhi in Italia e in quali Paesi sono vietati : Gli animali dei circi in Italia sono molti, LAV ci comunica le stime relative al nostro Paese con il dettaglio sulle specie costrette a 'lavorare' all'interno di questi contesti. Vediamo insieme Quanti sono gli animali nei circhi in Italia, quali sono i Paesi nei quali sono stati vietati e cosa stiamo facendo nel nostro Paese per renderli illegali.Continua a leggere

Immigrazione - Quanti tra i padroncini sono immigrati in Italia ed Europa – infografiche : Immigrazione, quanti tra i padroncini sono immigrati in Italia ed Europa – infografiche L’Italia ha due particolarità, è uno dei Paesi in cui sono di più le partite IVA in Europa, i cosiddetti padroncini, imprenditori, commercianti, professionisti, artigiani, ecc. E allo stesso tempo è tra quelli in cui l’Immigrazione negli ultimi 20 anni ha assunto più importanza, sia dal punto di vista numerico, che mediatico. In Italia tra ...

Camminata - Quanti passi al giorno sono necessari per fare effetto : Diecimila passi al giorno. Una misura diventata un riferimento universale per chi cerca di mantenersi in forma e prendersi cura di se stesso. Ma è proprio questo il numero giusto di passi da fare per stare bene? In realtà, pare che questa misura che tutti pensiamo sia una sorta di elisir di lunga vita, non abbia specifiche basi scientifiche. Insomma, diecimila non sarebbe il numero magico per assicurarci il giusto movimento quotidiano, e il ...

Quanti sono i pianeti del sistema solare : Quanti sono i pianeti del sistema solare? Ne sono otto. Quali sono? In ordine di distanza dal sole, i pianeti del sistema solare sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. (altro…) The post Quanti sono i pianeti del sistema solare appeared first on Idee Green.

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati/ Follower in fuga - ecco Quanti : Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati? Dal silenzio social alle rivelazioni della tronista. Deianira Marzano: 'Ha finto tutto!'