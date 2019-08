Puglia | barca a vela affonda alle Tremiti | era finita sugli scogli a causa del maltempo

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Unacontro alcuniIsole(Foggia) adelle avverse condizioni meteomarine ed èta. Quattro persone sono riuscite a salvarsi aggrappandosi allaera. L’incidente è avvenuto davanti l’isola di Capraia, nell’Arcipelago delle Diomedee. In soccorso dei diportisti, è intervenuta la Capitaneria di porto, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere disastrose. Adel, l’imzione ècontro delle rocce affioranti dall’acqua nei pressi di “Cala Sorrentino”. Nello scafo, adell’impatto, si è aperta una falla che ha determinato l’mento della. I 4, tuffatisi in acqua, sono rimasti aggrappaticoste rocciose dell’arcipelago. Con le pessime condizioni del mare, in poco tempo gli equipaggi delle due unità della Guardia Costiera si sono ...

40_parallelo : Uscita giornaliera in barca a vela info& prenotazioni: info@quarantesimoparallelo.it #velaleuca #velasalento… - IlContiAndrea : È uno dei cantautori che apprezzo di più per la sua sensibilità e il suo essere artista. Il progetto “Porto Rubino”… - iacomary97 : RT @mrjones1981: Ho fatto due chiacchiere con @Renzorubino su Dolcevita e anche su quel progetto un po' folle che è 'Porto Rubino', un tour… -