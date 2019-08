Progetto per la Val di Bisenzio per valorizzare l’Altra Toscana

Cristiano Malgioglio nuovo Progetto in arrivo : sorpresa per i suoi fan : L’instancabile Malgy non si ferma mai, ora lavora per un nuovo progetto. Ecco di cosa si tratta No, non chiedete a Cristiano Malgioglio di fermarsi perchè non lo farà mai. Il celebre cantautore, tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip del 2017, non sembra stancarsi mai. Tra viaggi in giro per l’Europa e non, […] L'articolo Cristiano Malgioglio nuovo progetto in arrivo: sorpresa per i suoi fan proviene da Gossip e Tv.

Costruzioni - via libera al Progetto di Salini per salvare Astaldi. Aumento di capitale da 600 milioni - Cassa depositi e prestiti ne mette 250 : Via libera dopo mesi di trattative a progetto Italia, il piano di Salini per salvare Astaldi e creare un campione nazionale delle Costruzioni e degli appalti con il contributo di Cassa depositi e prestiti. Il gruppo delle Costruzioni Salini si è impegnato ad avviare un Aumento del capitale da 600 milioni di euro per supportare il piano mentre il cda di Cdp ha dato il via libera all’intervento attraverso la controllata Cdp Equity, che si è ...

Energia : al via Progetto per il rispetto degli standard Ue dei prodotti elettrici : Al via il progetto europeo EEPLIANT3 per garantire che i prodotti elettrici introdotti sul mercato rispettino la normativa in materia di etichettatura ed ecodesign. L’obiettivo generale è quello di tutelare i consumatori e rafforzare la loro fiducia nelle politiche Ue sull’efficienza energetica. Finanziato dal programma Horizon 2020, il progetto EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products 3) coinvolge 28 partner di 21 Paesi e vede per ...

Lavori Piazza della radio Garipoli-Rocca-Palma-Benvenuti (FdI) : pessima gestione da parte del M5S e tante le perplessità’ sul Progetto : Iniziati il 22.7.2019 gli scavi archeologici propedeutici alla realizzazione di un parcheggio interrato PUP a Piazza della radio a Marconi. L’area di cantiere ha già cancellato decine di posti auto e i molti residenti saranno costretti a rinunciare ai parcheggi poiché i Lavori sono previsti sino al 22.9.2019. Un progetto che prevede la realizzazione di 277 parcheggi di scambio, approvato con apposita delibera n.198 dell’8.5.2013. Tre piani ...

Economia circolare : al via Progetto per depurare le acque reflue con soluzioni hi-tech : soluzioni hi–tech, ma anche biotecnologie innovative e nuovi modelli di business per valorizzare l’intera catena del trattamento depurativo delle acque reflue municipali e industriali, in linea con i principi dell’Economia circolare. È l’obiettivo del progetto Value CE-IN, coordinato da ENEA e finanziato dalla Regione Emila Romagna[1], al quale partecipano anche CNR, Università di Bologna e Ferrara, Politecnico di Milano e le aziende Hera, ...

Da Londra il Progetto per una Notre-Dame provvisoria : “Pronta in 6 mesi” [GALLERY] : Da Londra arriva il primo progetto per la costruzione di una cattedrale temporanea sul sagrato di Notre-Dame. Dopo l’incendio del 15 aprile scorso, il responsabile della cattedrale, Monsignor Patrick Chauvet, auspicò una struttura smontabile sul sagrato per continuare ad accogliere i fedeli durante il periodo di ricostruzione, che secondo l’auspicio del presidente Emmanuel Macron dovrebbe durare almeno cinque anni. Secondo il ...

Spiaggia Tiberis sul Tevere - Garipoli-Rocca-Palma-Benvenuti (Fdi) : un Progetto inutile per il territorio : Di nuovo aperto il cantiere sul Tevere a Marconi per allestire nel 2019 la seconda edizione della Spiaggia Tiberis. Nel 2018 infatti fu inaugurata il 4 agosto tra le polemiche ed un pessimo risultato, scarso riscontro sul territorio ed una bassissima affluenza. Un’apertura inutile e già tardiva che non darà nessun valore aggiunto ai territori di Marconi ed Ostiense in Municipio VIII e XI nonostante l’apporto dell’Agenda Tevere ...

#RIDEONCOLORS il Progetto per il GP di San Marino 2019 : È stato presentato al Boga Space di Milano #RIDEONCOLORS, il progetto di THE RIDERS’ LAND voluto e promosso da Visit Romagna per “colorare” il GRAN PREMIO OCTO DI SAN Marino E DELLA RIVIERA DI RIMINI e il suo territorio con il genio di un grande designer e i contenuti di una terra vocata alla passione […] L'articolo #RIDEONCOLORS il progetto per il GP di San Marino 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Carolina Rey su Rai2 con un programma musicale : "Un nuovo Progetto importante per me" | VIDEOINTERVISTA : La conduttrice, al timone dell'undicesima edizione della Giornate del Cinema Lucano, è pronta per questa avventura in...

Unicef : Regione Veneto rinnova intesa per Progetto 'Baby Pit Stop' : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - La Regione del Veneto ha approvato il rinnovo quinquennale dello schema di Protocollo d’intesa con il Comitato Italiano Unicef Onlus per il sostegno al progetto “Baby Pit Stop” (BPS). “Tale progetto – spiega l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari – pre

Unicef : Regione Veneto rinnova intesa per Progetto ‘Baby Pit Stop’ : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – La Regione del Veneto ha approvato il rinnovo quinquennale dello schema di Protocollo d’intesa con il Comitato Italiano Unicef Onlus per il sostegno al progetto ‘Baby Pit Stop” (BPS). ‘Tale progetto ‘ spiega l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari ‘ prevede l’allestimento di spazi in cui i genitori possano allattare e accudire i propri ...

Mediaset - giornalisti in stato di agitazione e pronti allo sciopero : “Azienda ritiri il Progetto di trasferire 29 colleghi da Roma a Cologno” : stato di agitazione, un pacchetto di 5 giorni di sciopero e la richiesta di ritirare il progetto. I giornalisti di News Mediaset vanno allo scontro con l’azienda che nei giorni scorsi aveva prospettato al comitato di redazione il trasferimento da Roma a Cologno Monzese di 29 giornalisti delle redazioni di cronaca, esteri e sport. Nella redazione Romana, a conti fatti, resterebbero solo i giornalisti del settore politico e i vaticanisti, ...

Salini - verso la proroga il Progetto per salvare Astaldi. Il nodo delle azioni in pegno a Natixis sotto la lente del comitato rischi di Cdp : Il varo di progetto Italia, il piano di Salini per salvare Astaldi con il contributo di Cassa depositi e prestiti, potrebbe slittare rispetto alla deadline dell’1 agosto. A ipotizzarlo è Il Sole 24 Ore che spiega come restino da sciogliere alcuni nodi come la governance Cdp-Salini ma soprattutto il fatto le azioni di Salini Costruttori (primo azionista di Salini con il 66,9%) sono in pegno alla banca francese Natixis. Questo aspetto ...

Il vescovo su Bibbiano : "Bambini usati per Progetto ideologico" : Giuseppe Aloisi L'arcivescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca ha detto la sua su quanto avvenuto, da un punto di vista ideologico, attorno al caso di Bibbiano L'arcivescovo Massimo Camisasca non si nasconde: la "prevaricazione ideologica" può aver giocato un ruolo nei fatti di Bibbiano. Anzi, l'alto ecclesiastico incaricato a Reggio Emila sottolinea come "i bambini" siano "stati usati in nome e per un progetto ideologico". Non ...