Prima | storica | pole position per Max Verstappen | la Red Bull vola in Ungheria | si

Ciclismo – Europei Derny : storico oro per Marta Cavalli - è l’azzurra la Prima storica campionessa di specialità : Disputato per la prima volta il campionato europeo Derny Donne Elite, conquistato dalla 21enne lombarda guidata da un grande interprete di questa specialità. Oggi in palio il titolo maschile. Marta Cavalli è la prima, storica, campionessa europea Derny. La 21enne lombarda aggiunge così un nuovo alloro alla sua già prestigiosa collezione di titoli, tra i quali ricordiamo il quello italiano strada 2018 e i titoli continentali ...

Il lato oscuro della mia matrigna : trama e cast del thriller con la Prima - storica Buffy : Dalle 21.05 di sabato 6 luglio va in onda su Rai2 il thriller per la tv prodotto nel 2018 Il lato oscuro della mia matrigna. L’antagonista del film, Louise, ha il volto di Kristy Swanson, nota per essere stata la prima Buffy Summers nel film Buffy – L’ammazza Vampiri, che non va confuso con l’omonima serie che, invece, arrivò solo cinque anni dopo con un’altra attrice nel ruolo, la ben più nota Sarah Michelle ...

Serie B - il Pordenone giocherà alla Dacia Arena di Udine la Prima storica stagione tra i cadetti : Sarà la Dacia Arena di Udine la “casa” del Pordonone nella prima storica stagione di Serie B. L’accordo è stato sancito dai vertici di Udinese e Pordenone in giornata. Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese ha dichiarato: “Siamo molto felici di accogliere alla Dacia Arena il Pordenone calcio per lo storico esordio in Serie B. Quando abbiamo realizzato questo nostro nuovo stadio l’abbiamo fatto ...

Accadde oggi - 13 giugno 1999 : la Prima storica promozione in Serie A della Reggina : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi della Reggina, sono passati 20 anni infatti dalla prima storica promozione in Serie A del club amaranto. Il 13 giugno è una data cerchiata sul calendario per i tifosi della Reggina, la vittoria per 1-2 sul campo del Torino vale la prima promozione in massima categoria, ...