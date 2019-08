Previsioni medio-lungo termine | lingua infuocata nordafricana verso l’Italia dall’11 al

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Siamo ancora nell’ambito delle ipotesi, data la distanza siderale dalla possibile fase(quasi 10 giorni sono tanti), tuttavia tutti i maggiori modelli mondiali si stanno orientandol’avvento, dagli inizi della seconda decade di Agosto, di un promontorio anticiclonico consistente proveniente dalle regioni sub-sahariane, in direzione del Mediterraneo centrale e dell’Italia. Nell’immagine in evidenza è rappresentata l’evoluzione Ensemble del modello europeo ECMWF con base a Reading (UK), dalla quale si evince facilmente la spinta decisa del promontorio d’onda calda, in proiezione dalle regioni sahariane algerine-marocchineil nostro bacino. Il modello europeo pone i massimi di pressione in quota proprio tra la Sardegna, le Isole Baleari e il Centro Italia, significando ciò una considerevole compressione dell’aria ...

