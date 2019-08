Precipita deltaplano nell’Astigiano | ferito il pilota

Venezia - deltaplano Precipita nel giardino di una casa : morto il pilota : Grave incidente nel pomeriggio di martedì a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Un uomo di 53 anni è morto dopo che il suo deltaplano è precipitato. L’incidente si è verificato intorno alle 18.25 nei pressi dell'aviosuperficie del Parco del Livenza. Per il pilota del deltaplano, il cinquantaquattrenne di Fontanafredda (Pordenone) Enos Gaiga, non c’è stato purtroppo nulla da fare nonostante i soccorsi. L'uomo è morto dopo il violento impatto. ...