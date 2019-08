Pietro Tartaglione | lussuoso regalo per Rosa Perrotta | fan divisi

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - dopo la nascita di Domenico il matrimonio : «Ecco quando ci sposeremo» : Questo matrimonio s'ha da fare: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, divenuti neo-genitori da poche settimane, sono pronti a convolare a nozze. La coppia nata da Uomini e Donne, infatti, avrebbe...

Rosa Perrotta mostra Dodo : “Sposo Pietro Tartaglione entro l’inverno - voglio già il secondo figlio” : La coppia lanciata da Uomini e Donne presenta il primogenito Domenico, detto Dodo, nato il 25 luglio. La prima foto appare su Chi, con la Perrotta che annuncia: "Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio". La coppia è finalmente pronta a celebrare le nozze, dopo il rinvio causato dalla gravidanza.Continua a leggere

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il piccolo Dodo - : Francesca Galici A pochi giorni dal parto, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il piccolo Dodo in esclusiva sul settimanale Chi e parlano del matrimonio, che si spera sarà prima dell'inverno Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori: il piccolo Domenico, Dodo come viene affettuosamente chiamato, è nato lo scorso 25 luglio riempiendo di gioia la vita della coppia. A 6 giorni dal parto i due hanno deciso di ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : le prime foto del loro figlio Domenico : Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi, e Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi, sono diventati genitori del piccolo Domenico, venuto al mondo lo scorso 25 luglio.La prima foto del piccolo Domenico sarà pubblicata in esclusiva dal settimanale Chi al quale Rosa Perrotta ha anche condiviso le sensazioni che sta provando in questi primi giorni da mamma.prosegui ...

