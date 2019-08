Pesticidi | l’agricoltura oggi mette a rischio noi e il pianeta E c’è solo una soluzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Si è svolta il 30 luglio una conferenza stampa alla Camera indetta trasversalmente da deputate (tutte donne!) e fortemente voluta da Cambia la Terra per sollecitare la pubblicazione della bozza del Piano Azione Nazionale (Pan) sull’uso sostenibile dei. Il testo della bozza, già licenziata dal ministero dell’Ambiente e da quello della Salute, era infatti da mesi “insabbiata” presso il ministero delle Politiche Agricole. Dico “era” perché – per pura coincidenza – la bozza del nuovo Pan è stata diffusa il giorno dopo la conferenza ed è ora sottoposta a consultazione pubblica fino al 15 ottobre. Il Pan (Piano Azione Nazionale) è lo strumento di durata quinquennale con la quale ogni stato membro predispone il quadro di azioni per l’applicazione della direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 150/2012. Questo quadro avrebbe dovuto promuovere ...

