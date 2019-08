Perdi il lavoro? Ricollocamento assicurato dopo 3 | 7 mesi

Bloodstained è un gioco imPerdibile - ma la versione Switch ha ancora bisogno di tanto lavoro - analisi comparativa : Lanciato originariamente con una campagna su Kickstarter, Bloodstained: Ritual of the Night è stato uno dei giochi di maggior successo nella storia del crowdfunding. Si tratta di un titolo che probabilmente non sarebbe mai venuto alla luce senza il supporto della comunità, e nonostante tutto, come per molti altri titoli, la strada del completamento è stata lunga e tortuosa, piena di sfide. Ma il gioco è finalmente arrivato e, forse contro ogni ...