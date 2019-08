Per la «carne senza carne» un’industria da 140 miliardi

Usa - Trump annuncia : “Firmato accordo Per vendere più carne bovina americana nell’Unione europea” : “Oggi firmiamo un accordo rivoluzionario che renderà più facile l’esportazione di carne americana nell’Unione Europea”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato alla Casa Bianca l’intesa tra Usa e Ue che risolve definitivamente i vecchi contenziosi sulle esportazioni di carne bovina americana. “È una vittoria immensa” per gli allevatori statunitensi, ha esultato il tycoon, sostenendo che ...

Trump : “Accordo Per aumentare l’esportazione di carne americana nell’Ue” : Il presidente degli Stati Uniti: "Questa è una grande vittoria" per gli allevatori americani, "la nostra carne bovina è la migliore al mondo"

Greenpeace : la 2ª foresta tropicale dell’America Latina devastata dalla deforestazione Per la produzione di carne : “Alcune grandi aziende argentine dedite alla produzione e alla lavorazione di carne sono legate alla deforestazione del Gran Chaco – la più grande foresta tropicale secca del Sud America e la seconda più grande foresta tropicale dell’America Latina dopo l’Amazzonia – ed esportano carne in Europa e Israele“: lo denuncia Greenpeace, che pubblica oggi il rapporto “Foreste al macello”, frutto di un’indagine durata ...

Carne alla brace - ecco come non farsi del male : la regola Per cucinarla che ci tiene lontani dai guai : Siamo un po' tutti ossessionati dai pericoli legati ai cibi che mangiamo. Dalla presenza di fitofarmaci, allo stato di conservazione, fino all' aggiunta di additivi chimici per conservarli. Fatte salve le inevitabili eccezioni, si può dire tuttavia che la rete di controlli capillari in vigore nel no

Perché ricordare Salvatore Carnevale : Il sindacalista fu ucciso dalla mafia: difendeva i contadini e chiedeva il rispetto della legge. Sua madre passò la vita a tenerne viva la memoria

Dieta a basso indice glicemico : ecco menu con carne o con pesce Per dimagrire : La Dieta a basso indice glicemico per dimagrire subito si basa sul consumo di alimenti che aiutano a riattivare il metabolismo. Menù con carne o pesce

La finta carne di pollo dal pisello : cos’è la soluzione Perfetta Per i flexitariani e chi sono : Gli scienziati hanno creato un nuovo alimento perfetto per vegetariani e vegani, ma soprattutto per flexitariani, cioè tutto coloro che stanno riducendo il consumo di carne e derivati senza eliminarli: è il finto pollo vegano nato dal pisello. Vediamo insieme cos'è il 'planted.chicken' e perché è perfetto per l'ambiente.Continua a leggere

Colesterolo - Perché non c’è differenza tra carne rossa e carne bianca e quanta mangiarne : La carne rossa è considerata da tempo uno dei cibi da assumere con moderazione se si ha intenzione di tenere sotto controllo il Colesterolo. Secondo uno studio pubblicato all’inizio di giugno 2019 sulle pagine della rivista American Journal of Clinical Nutrition, anche la carne bianca avrebbe un notevole impatto sull’aumento del Colesterolo cattivo. Il team scientifico che ha condotto questa ricerca ha analizzato l’impatto sui ...

MEATER Block è un kit di termometri intelligenti Per ottimizzare la cottura della carne : MEATER Block è un kit che include quattro termometri intelligenti per monitorare la temperatura della carne e un ceppo in legno per riporre e ricaricare le sonde che presenta un display OLED con controlli touch e altoparlanti integrati per gli avvisi. Le sonde sono in acciaio inossidabile, resistenti all'acqua e facili da pulire e monitorano le temperature interne ed esterne della carne via bluetooth e Wi-Fi. L'articolo MEATER Block è un kit di ...

Carne scaduta e pesce senza tracciabilità Multa al resort di suPer lusso sul mare : Patricia Tagliaferri Sequestrati otto chili di controfiletto giapponese e 69 chili di prodotti ittici La location, a strapiombo sul mare in una cavità naturale, è davvero esclusiva. E anche il conto non è proprio alla portata di tutti, con menù degustazione che vanno dai 180 ai 220 euro a persona. Per Tripadvisor è «uno dei posti migliori dove mangiare Carne a Polignano a mare». Eppure il ristorante Grotta Palazzese, uno dei più ...